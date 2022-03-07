محمود حافظ: أتمنى العمل مع الزعيم عادل أمام .. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه التحق بمعهد التمثيل عام 2003 وظل فيه حتي تخرج بعد 6 سنوات مؤكدا أن أيتن عامر كان صديقته في المعهد ودفعة واحدة.

وأضاف محمود حافظ خلال لقائه في برنامج" واحد من الناس " المذاع على قناة "الحياة"، أنه يمكنه أن يعمل مع المخرج خالد جلال بدون تفكير في المسرح وسامح بسيوني وأتمنى العمل مع الزعيم عادل أمام لأنه هرم في الفن.

وأوضح محمود حافظ ، أنه عمل 3 أعمال مع محمد هنيدي وهي فيلم عنتر ابن ابن شداد وأرض النفاق والإنس والنمس، مؤكدا أن هنيدي اتصل به عام 2017 وطلب منه الدخول في عمل فني وذهب إلى مكتبة واطلعت على الأعمال واخترت منها ما يناسبني للعمل مع هندي.