رئيس لجنة الفحص الوراثي للمقبلين على الزواج يكشف عن أخطر مشكلة صحية يسببها زواج الأقارب.. فيديو

كشف الدكتور عزت السبكي، أستاذ الوراثة الطبية بكلية طب عين شمس، ورئيس لجنة الفحص الوراثي للمقبلين على الزواج، عن أخطر مشكلة صحية التي من الممكن أن يسببها زواج الأقارب.

وقال "عزت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نسبة زواج الأقارب قد تصل إلى 50% في الأماكن النائية الأرياف والصعيد".

وأضاف: "هناك فرصة في زواج الأقارب لتجميع جينيات وراثية سيئة متماثلة ويؤدي إلى أطفال لديهم مشاكل صحية".

وأشار الدكتور عزت السبكي، أستاذ الوراثة الطبية بكلية طب عين شمس، ورئيس لجنة الفحص الوراثي للمقبلين على الزواج،: "هذه النسبة واردة في زواج الأقارب قد تصل إلى 10%، أما في الزواج العادي قد تصل إلى 3%"، موضحا: "الطفل المصاب لا يعاني وحده الأسرة كلها تعاني معه".

