متحدث الصحة: انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفالر، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا، وأيضاً حالات انخفاض في الحالات المصابة التي تلجأ إلى دخول المسشتفيات، معقباً: "هذا الانخفاض نشهده منذ الأيام القليلة الماضية، ونتمنى أن نستمر في هذا الانخفاض .. وعلى هذا يكون مؤشر لانتهاء الموجة الخامسة من كورونا".

وأضاف حسام عبد الففار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن 50% من المواطنين تلقوا جميع جرعات لقاح كورونا، مشيراً إلى أن من حصل على الجرعة الأولى والثنائية وصل عددهم إلى 30 مليون، والحاصلين على الجرعة الأولى فقط 40 مليون تقريباً، والحاصلين على الجرعة التنشيطية هم مليون تقريباً.

وعقب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلاً: "هذه الأرقام مقبولة ولكن غير مُرصضية، لأننا نأمل الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين في النصف الثاني من ه9ذا العام 2022 .. ووصولنا لـ 50% في الوقت الحالي هو مؤشر بأننا سنصل إلى المستهدف وهو 70%".

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن هناك اجتماعات وزارية بشكل اسبوعي ويومي لمتابعة ملف كورونا، ونسب الإصابة، ومعدلات الشفاء، ومعدلات الوفاة، ومن خلال هذه المتابعة وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بالتههسل وتيسير الأمر على المواطن، من خلال عدم تقييده أثناء تلقي اللقاح، وعدم التسجيل مسبقاً قبل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بالإضافة إلى توفير المراكز المتنقلة والمراكز المؤقتة في كل مكان.