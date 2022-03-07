الشعبة العامة للمستوردين توضح سبب زيادة الأسعار وتوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار المنتجات المستوردة زادت في مصر بسبب زيادتها في بلد المنشأ لهذه المنتجات، بالإَضافة إلى شروط الاستيراد الجديدة، وزيادة قيمة الشحن لكافة البضائع ضمن تداعيات كورونا، معقباً: "كل ده بيصب على المنتج والمستهلك".

ووجه متى بشاي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، رسالة للمواطنين قائلا: "متمشوش تبع الاشاعات .. مش كل حاجة تسمعوها تصدقوها .. مفيش تاجر أو مستورد بيزود الأسعار في سبيل الجشع .. ولكن بيزودها بسبب زيادة الأسعار عليه لعدة الأسباب".

ونوه رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين أن اللجنة لها دور كبير في متابعة الأسواق والتجار والأسعار، لأن هناك بعض التجار يرفعون الأسعار استباقياً، وهذا أمر مرفوض لذلك يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحالة، موجهاً حديثه للمواطنين قائلاً: " أوعوا تشتروا منهم وبلغونا".