عاجل
حكيم يشارك جمهوره بـ صورة له من سويسرا .. شاهد عمرو درويش: نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد المعرفي أكثر من التقليدي زيادة التمكين الاقتصادي للشباب أبرز النتائج .. كل ما تريد معرفته عن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية|فيديو في 5 محافظات.. التضامن: مشروع جديد لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو للحصول على منحة الدبلومة في المرحلة الجامعية الأولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه من حكومة موريشيوس.. قدم عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كمبوند 5 نجوم| الخيالة مدينة سكنية متكاملة تنقذ أهالى عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

مشروع أرض الخيالة
مشروع أرض الخيالة

شهدت محافظة القاهرة إنجازا جديدا على أرض مصر.. إنها " مدينة الخيالة" المخصصة لنقل أهالي المناطق العشوائية بمصر القديمة أبرزها السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون.

وبدأت محافظة القاهرة أول أمس أعمال نقل سكان المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات.

كومباوند

وتعتبر " مدينة الخيالة " مدينة سكنية متكاملة الخدمات «كومباوند» ينتقل إليها سكان العشش والعقارات العشوائية التى سيتم إزالتها من قلب القاهرة التاريخية ، وتضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث.

شقق أرض الخيالة 

2268 وحدة سكنية

مدينة الخيالة تشمل 42 برجا سكنيا، وكل برج به مصعدين كهربائيين ، كل الابراج مكونة من دور أرضى و9 أدوار متكررة باجمالى 2268 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وتم  تجهيزها بالأثاث والفرش لتكون جاهزة للسكن.

 مسجد وكنيسة

توجد المدينة في حي البساتين على مساحة 40 فدان تقريبا، وتضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد ، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا، بالاضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.

مسجد
كنيسة

 

الزغاريد

وعبر الأهالي عن فرحتهم بالانتقال إلى شققهم الجديدة بالمدينة ، حيث تسلموا وحداتهم المجهزة بالأثاث والأجهزة بالزغاريد والفرحة.

حياة كريمة 

ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن أعمال إزالة المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وسيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم .

546-photo-15658829285d557a306cc22 (1)
546-photo-15658829285d557a306cc22 (1)
546-photo-15658829285d557a306cc22
546-photo-15658829285d557a306cc22
274716821_10225707104639603_7081974494045362899_n
274716821_10225707104639603_7081974494045362899_n
274730958_10225707104399597_5581686705227067684_n
274730958_10225707104399597_5581686705227067684_n
274889565_10225707100719505_813909179812755840_n
274889565_10225707100719505_813909179812755840_n
274920249_10225707100639503_2114704049610536999_n
274920249_10225707100639503_2114704049610536999_n
274993689_10225707104919610_3426814872491691084_n
274993689_10225707104919610_3426814872491691084_n
275085136_10225707104559601_6275946092067771367_n
275085136_10225707104559601_6275946092067771367_n
275223379_10225707099079464_8511593267424119995_n
275223379_10225707099079464_8511593267424119995_n
275232325_2601359023329521_3758678697745820107_n
275232325_2601359023329521_3758678697745820107_n
275236326_2601359053329518_2490643458402534802_n
275236326_2601359053329518_2490643458402534802_n
275237486_2601358979996192_6046053991856387232_n
275237486_2601358979996192_6046053991856387232_n
275238245_2601358909996199_2609294392454587294_n
275238245_2601358909996199_2609294392454587294_n
275238811_10225707098519450_971346868849788184_n (1)
275238811_10225707098519450_971346868849788184_n (1)
275238811_10225707098519450_971346868849788184_n
275238811_10225707098519450_971346868849788184_n
275249275_2601358873329536_8336480340107106649_n
275249275_2601358873329536_8336480340107106649_n
275275284_10225707098959461_5261397884807122060_n
275275284_10225707098959461_5261397884807122060_n
275284339_2601358739996216_7660607375219914893_n
275284339_2601358739996216_7660607375219914893_n
275290321_10225707098319445_1168445458823943635_n
275290321_10225707098319445_1168445458823943635_n
275292992_10225707099959486_4397278450782269863_n
275292992_10225707099959486_4397278450782269863_n
275294486_2601358809996209_6532892588524098621_n
275294486_2601358809996209_6532892588524098621_n
275295036_10225707097959436_3658279585322366324_n (1)
275295036_10225707097959436_3658279585322366324_n (1)
275295036_10225707097959436_3658279585322366324_n
275295036_10225707097959436_3658279585322366324_n
275301813_2601358956662861_624640583227106649_n
275301813_2601358956662861_624640583227106649_n
275357449_10225707099719480_8257268029920823461_n
275357449_10225707099719480_8257268029920823461_n

275182447_4993883424021346_4669979154030910102_n
275182447_4993883424021346_4669979154030910102_n
275184033_4993882560688099_4441171649015738005_n
275184033_4993882560688099_4441171649015738005_n
275265722_4993883377354684_1124773661687451667_n
275265722_4993883377354684_1124773661687451667_n
275296131_4993883074021381_8307981036017493494_n
275296131_4993883074021381_8307981036017493494_n
275365111_4993883184021370_2664901169609517130_n
275365111_4993883184021370_2664901169609517130_n
275365552_4993882400688115_6988877652947744607_n
275365552_4993882400688115_6988877652947744607_n
الخيالة مجرى العيون المناطق العشوائية السكر والليمون حوش الغجر محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يوجه بسرعة أعمال تأثيث مشروع الخيالة لتسكين المناطق العشوائية

ترشيحاتنا

كمبوند 5 نجوم| الخيالة مدينة سكنية متكاملة تنقذ أهالى عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

الصين تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

"راجعين ياهوا" .. جلا هشام تكشف آخر أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني

2000 دولار للأونصة.. ارتفاع قياسي جديد لسعر الذهب العالمي

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 7-3-2022

من السوق أم المعمل؟.. بعد عامين العلماء يحسمون الجدل حول نشأة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ