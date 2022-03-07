كمبوند 5 نجوم| الخيالة مدينة سكنية متكاملة تنقذ أهالى عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

شهدت محافظة القاهرة إنجازا جديدا على أرض مصر.. إنها " مدينة الخيالة" المخصصة لنقل أهالي المناطق العشوائية بمصر القديمة أبرزها السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون.
وبدأت محافظة القاهرة أول أمس أعمال نقل سكان المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات.
كومباوند
وتعتبر " مدينة الخيالة " مدينة سكنية متكاملة الخدمات «كومباوند» ينتقل إليها سكان العشش والعقارات العشوائية التى سيتم إزالتها من قلب القاهرة التاريخية ، وتضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث.
2268 وحدة سكنية
مدينة الخيالة تشمل 42 برجا سكنيا، وكل برج به مصعدين كهربائيين ، كل الابراج مكونة من دور أرضى و9 أدوار متكررة باجمالى 2268 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وتم تجهيزها بالأثاث والفرش لتكون جاهزة للسكن.
مسجد وكنيسة
توجد المدينة في حي البساتين على مساحة 40 فدان تقريبا، وتضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد ، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا، بالاضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.
الزغاريد
وعبر الأهالي عن فرحتهم بالانتقال إلى شققهم الجديدة بالمدينة ، حيث تسلموا وحداتهم المجهزة بالأثاث والأجهزة بالزغاريد والفرحة.
حياة كريمة
ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن أعمال إزالة المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .
وسيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم .