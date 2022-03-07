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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية؟

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك الصغير ومتناهي الصغر في المحافظات ..

  - التوجه لأقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسي الموقف التجنيدي للشباب.

 - تقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع إقامة المشروع.

 - إجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.

 - متابعة إجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروع.

  • يقدم الصندوق القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم.
  • تكلفة إقراض الصندوق تبلغ 6% سنويا .

-تنخفض فائدة الإقراض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة والتزموا بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

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خالد قاسم: حجم تمويل صندوق التنمية المحلية خلال 7 سنوات تخطى 180 مليون جنيه.. فيديو

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شعراوى: 2691 مشروعاً نفذها صندوق التنمية المحلية باستثمارات 31,6 مليون جنيه في2021

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انه تم تعزيز اعتمادات الصندوق ب21.6 مليون جنية من الموارد الذاتية للصندوق وذلك بعد استنفاذ الصندوق لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي لافتا إلى أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي الموقف التجنيدي للشباب، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضأ أتاحها الصندوق ، وهو الرصيد الذي تم إتاحته في بداية العام المالي الحالي 2022/2021 ، وساهم في تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات بلغت 18 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين ، وكانت أكثر المحافظات للاستفادة من قروض الصندوق محافظة المنيا بعدد 323 مشروعا والدقهلية بعدد 231 مشروعة وبنى سويف بعدد 143 مشروعا ، والشرقية 133 مشروعا وسوهاج 130 مشروعة مشيرا إلى أهمية دور الصندوق في توفير مشروعات للمرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من إجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة مشيرة إلى أن تكلفة إقراض الصندوق تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة و المتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة و التزموا بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق خاصة في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا ، وعمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التي يتم تنفيذها وذلك في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية وهي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم ، لزيادة عدد المستفيدين خاصة من المرأة والشباب في مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاجية الحيواني والداجني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.

التنمية المحلية الحصول قرض صندوق التنمية المحلية

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