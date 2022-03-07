الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن العالم بدأ يتعامل مع فيروس كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الكثير من دول العالم بدأت في تقليل الإجراءت الاحترازية وآخرها المملكة العربية السعودية ونحن في مصر لدينا بعض التحفظ والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال لجنة الأزمة لأننا لم نصل لمعدلات التطعيم التي نتمناها".

وأوضح: "وصلنا حتى الآن بتحصين كامل لأكثر من 50% للفئات العمرية أكثر من 18 عاما، وأكثر من 65% كجرعة أولى، وهذا معناه أننا حققنا معدلات كبيرة جدا".

وتابع: "هناك أعداد ليست قليلة تم إصابتها بفيروس كورونا أكثر من مرة وهذا يحدث في كل دول العالم ومن المتوقع أننا سنصل إلى تطعيم 70% من المواطنين خلال شهرين".

