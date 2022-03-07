بعد اتفاق مع "لوكهيد مارتن".. السعودية تبدأ تصنيع منظومة "ثاد" الصاروخية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، الاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، على تصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعلنت موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً".

وأوضحت أن ذلك "بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".

وتعد شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، هي الفرع المحلي للشركة الأم الأمريكية.

من جانبه، أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة، المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، أن المشروعين يعززان الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي.

وأوضح أنه "من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية، من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية".

وأشار إلى أن توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيداً على عزم الهيئة للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول، والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.

ويأتي هذا الإعلان على هامش تنظيم السعودية "معرض الدفاع العالمي" الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلدا أحدث منتجاتها العسكرية.

كما أعلنت الهيئة السعودية توقيع "22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية".

وأشارت إلى أن "القيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالى 8 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار)".