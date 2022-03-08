صدام بين موسيماني والجهاز المعاون قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي اقترح استبعاد رباعي الفريق عن مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري".

وواصل شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" : "يدرس موسيماني إراحة بعض اللاعبين، وعلى رأسهم عمرو السولية وعلي معلول و محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لمنحهم فرصة أكبر قبل السفر إلي جنوب افريقيا ومواجهة صن داونز.

وتابع : الجهاز المعاون لموسيماني اعترض بشدة على إراحة هذا الرباعي من نجوم الفريق دفعة".



واضاف: "الجهاز المعاون أكد للمدير الفني أن هذا القرار قد يتسبب في أرباك و انخفاض مستوي الفريق في مباراة مهمة أمام بيراميدز يسعي الأهلي للفوز من أجل صدارة الترتيب".