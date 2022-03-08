بعد عودته من أمريكا.. تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع عمر كمال

قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن المطرب عمر كمال، سوف يصل إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

وأضاف حمادة أبو اليزيد -وكيل نقابة المهن الموسيقية- في تصريحاته، أنه لم يتم تحديد موعد التحقيق مع عمر كمال، حتى الآن، وسوف يتم تحديد الموعد فور وصوله.

التحقيق مع عمر كمال

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا رسميا موقعا من النقيب هاني شاكر بإيقاف المغني عمر كمال لحين التحقيق معه.

وقال مصدر إن سبب إيقاف عمر كمال من الغناء لحين التحقيق معه جاء بعد إهانته للنقيب هاني شاكر بلفظ خارج في فيديو “لايف” مع متابعيه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن عمر كمال لم يكن يعي كلامه وحديثه في الفيديو وأهان النقيب هاني شاكر بلفظ خارج.

وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء تحقيق مع عمر كمال حين عودته من أمريكا، لمحاسبته على التطاول على النقابة والنقيب بهذا الشكل.

سبب إيقاف عمر كمال

قال مصدر إن سبب إيقاف عمر كمال من الغناء لحين التحقيق معه جاء بعد إهانته للنقيب بلفظ خارج في فيديو “لايف” مع متابعيه.

وأكد المصدر بنقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة، على أن عمر كمال لم يكن يعي كلامه وحديثه في الفيديو وأهان النقيب هاني شاكر بلفظ خارج.

وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء تحقيق مع عمر كمال حين عودته من أمريكا، لمحاسبته على التطاول على النقابة والنقيب بهذا الشكل.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أعلنت إيقاف عمر كمال بسبب إهانته للنقابة والنقيب هاني شاكر دون ذكر ملابسات الحدث.

وكان عمر كمال متواجدا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بعد تواجده بتركيا لتقديم عمل مشترك مع كوكسال بابا.

أحدث حفلات عمر كمال

وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

وتعتبر حفل "ديترويت " الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".