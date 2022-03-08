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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل تتضاعف في الأسواق العالمية خلال عام

مبيعات السيارات الكهربائية
مبيعات السيارات الكهربائية تتضاعف خلال 12 شهرا

 

استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات على  6٪ من إجمالي سوق مبيعات السيارات العالمي بنهاية عام 2021 ، بالمقارنة مع استحواذها على 3.1٪ فقط قبل 12 شهرًا.

 

كشفت أحدث بيانات مبيعات السيارات من محلل صناعة السيارات والأسواق Jato Dynamics عن زيادة كبيرة في شعبية السيارات الكهربائية بالكامل BEV ، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة شعبية السيارات المكهربة في الصين، والتي شكلت ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال عام 2021.

 

وأشارت JATO أيضًا إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة في أوروبا لتأتي في المركز الثاني بعد الصين وقالت في تقريرها إن السيارات الكهربائية "بدأت تكتسب زخمًا" في أمريكا الشمالية خلال العام المنصرم، لكنها نوهت أن "الأسواق الأخرى في العالم استمرت في التخلف عن الركب".

إجمالًا تم بيع حوالي 4.2 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ، ارتفاعًا من بيع 2.01 مليون مركبة في عام 2021 و 1.4 مليون فقط في عام 2020 وقت بداية ظهور وانتشار فيروس كوفيد 19.

 

جاءت الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل BEV على النقيض من التراجع الأوسع في قطاع السيارات الذي يشهد تراجعا وعوائق كثيرة منذ 2020 نتيجة لأزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات التي أدت إلى اختناق الإنتاج في كل شركات مصنعي السيارات مع انخفاض الطلب على السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل.

 

جاء في تقرير شركة Jato ، التي ستنشر نتائجها الكاملة في وقت لاحق أن "تسلا" وحدها باعت 21٪ من السيارات الكهربائية في كل الأسواق العالمية ، بينما الشركات المصنعة التقليدية و ذائعة الصيت بما في ذلك "مجموعة فولكس فاجن" و "ستيلانتس"سجلت نموًا أقوى في هذا القطاع عن العام السابق عليه.

 

كما رجحت "جاتو" أن "النمو المثير للإعجاب" لشركة "تسلا" قد مهد الطريق للمصنعين الأوروبيين والأمريكيين الحاليين لتقديم منتجاتهم المكهربة بثقة أكبر، بعد أن أصبحت السيارات الكهربائية تحظى بسمعة طيبة جدا بفضل سيارات تسلا الرائدة في مجال المركبات الكهربائية، وبالتالي فتحت الباب أمام مصنعي السيارات التقليدية لتقديم سياراتهم الكهربائية التي قوبلت بترحيب أكبر وموثوقية أعلى، كما أن تسلا زرعت وعيًا متزايدًا بالمركبات الكهربائية في الصين.

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