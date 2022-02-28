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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبزرها تسلا سايبر ترك… شركات تكشف عن موديلات 2022 الشهر المقبل

صدى البلد

عشاق السيارات سيكونوا على موعد مع الإثارة والحماس والمتعة، الشهر المقبل حيث تستعد عدة شركات للكشف رسميا عن طرازاتها الجديدة.

 

في السطور القادمة ترصد "صدى البلد"، أبرز الموديلات التي سيتم الكشف عنها شهر مارس.

 

أولا: تسلا سايبر ترك

من المتوقع أن تظهر نسخة الإنتاج التجاري من سايبر ترك  لأول مرة على مستوى العالم الشهر المقبل. من المرجح أن يتم عرض النموذج في إصدارات متنوعة بين صغيرة وأكبر حجما والتي ستكون مختلفة بشكل كبير عن "الكونسيبت" الأولي. ستكون سايبر ترك شاحنة بيك آب كهربائية مع ثلاثة خيارات لتوليد القوة محرك واحد ، واثنان ، أو ثلاثة محركات كهربائية. يقال إن مجموعة نقل الحركة "Plaid" عالية المواصفات ذات المحركات الثلاثية توفر نطاقًا يصل إلى 500 ميل و قادرة على التسارع من نقطة السكون  إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية.

تسلا

ثانيا: فولكس فاجن فيرتوس

ستظهر سيارة فيرتوس التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم الجديدة كليًا من فولكس فاجن لأول مرة يوم 8 مارس وسيتم إطلاقها تجاريا في مايو. تشارك فولكس فاجن فيرتوس نفس المنصة المعيارية  وميزاتها ومجموعة نقل الحركة مع سكودا سلافيا التي سيتم إطلاقها قريبًا. رغم ذلك ، سيكون كلا الطرازين مختلفين قليلاً من حيث الشكل والميزات. 

فولكس فاجن

ثالثا: فورد إنديفور

سيتم إزاحة الستار عن الجيل الجديد من  فورد  إيفرست (المعروف أيضًا باسم Ford Endeavour) في الأول من مارس 2022. وستكون النسخة الجديدة من السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض مصممة بطريقة الإطار على الهيكل كما تتشارك مع بعض أجزاء التصميم مع شاحنة "فورد راينجر". على الصعيد العالمي ، سيتم تقديم سيارة فورد إنديفور 2022 بثلاثة محركات - محرك ديزل مزدوج التربو سعة 2.02  لتر (210 حصانًا / 500 نيوتن متر)، وديزل  تربو جديد سعة 3 لتر (250 حصانًا / 600 نيوتن متر) وبنزين تربو سعة 2.3 لترًا (270 حصانًا / 680 نيوتن متر). ستتضمن فئة تجهيز Wildtrack X المخصصة للطرق الوعرة.

فورد

رابعا:  تويوتا  هيلوكس

كشفت شركة تويوتا موتور عن شاحنة بيك آب هيلوكس للسوق الهندي في يناير 2022. وسيتم الإعلان عن أسعارها في مارس 2022. وهي بنيت على منصة IMV-2 ، كما ستتوفر تويوتا هيلوكس بفئتين - قياسي وعالي الأداء- مدعوم من قبل محرك ديزل تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر وبقوة 204 حصانًا ويمكن طلبها إما باستخدام ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية بمحول عزم الدوران بست سرعات وتأتي بنظام دفع رباعي قياسي.

تويوتا

خامسا:  تويوتا  جلانزا

ستقدم شركة صناعة السيارات اليابانية سيارة تويوتا جلانزا الجديدة المعاد تصميمها كليا مع حزمة ترقيات في مارس 2022. ومن المرجح أن تتميز السيارة الهاتشباك بمصدات معدلة قليلاً ومصابيح أمامية معاد تصميمها لتبدو بمظهر أكثر عصرية وحداثة وعجلات معدنية جديدة. من المتوقع أن تكون عملية الفيس ليفت من جلانزا مليئة بالعديد من المميزات الجيدة المتقدمة، سيتم تشغيل السيارة بنفس محرك البنزين سعة 1.2 لتر  بقوة 90 حصانًا مع علب التروس اليدوية و AMT.

تويوتا
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