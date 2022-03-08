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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشربينى يستقبل المتحدث الرسمى بإسم وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اليوم الثلاثاء علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى بإسم وزارة الشباب والرياضة والوفد المرافق له فى مكتبه بديوان عام المديرية ، فى زيارة رسمية لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .
وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التى يقوم بها الدكتور محمد فوزى للمديريات على مستوى الجمهورية ، للوقوف على مدى التطبيق الفعلى للقرارات والتوصيات الخاصة بالملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين على مستوى المحافظات ، ومنها توحيد الرسالة الإعلامية وأن تكون متسقة مع سياسة وزارة الشباب والرياضة ، إستحداث وظيفة منسق إعلامى ، ومدير المركز الإعلامى ضمن هيكل المديريات، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .
كما تفقد  والوفد المرافق له المركز الإعلامى بديوان مديرية الشباب والرياضة ، وما يحتاجه المركز من دعم لوجيستى من أجهزة حاسب آلى وطابعات التى تسهم فى نجاح العمل داخل المركز الإعلامى ، وابراز الأنشطة والفعاليات بمديرية الشباب والرياضة وكذلك وزارة الشباب والرياضة .
كما أكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الشباب والرياضة على أن صفحة المركز الإعلامى بالدقهلية هى القناة الشرعية لنشر الأحداث والأنشطة والفعاليات لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى ضوء توصيات الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين ، وأنه سوف تكون هناك متابعة دورية من وزارة الشباب والرياضة الآداء الإعلامى بالمديريات .
وكان ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ،  هانى الكومى ،  وليد جمعه بوزارة الشباب والرياضة ،  طارق دهب معاون  وكيل الوزارة للشباب ، ناجى اسماعيل المنسق الإعلامى بالدقهلية .
والجدير بالذكر ان هذه المراكز الإعلامية بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سوف تحدث طفرة إعلامية تسهم فى جذب الطلائع والشباب للهيئات الشبابية وتجعلها بحق مراكز خدمة مجتمعية كما وعد وزير الشباب والرياضة وتخلق جيل واعى ومنتمى لبلده يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب الدقهلية مديرية الشباب وزارة الشباب والرياضة

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