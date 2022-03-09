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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل طرحه بالأسواق .. سعر مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F23 5G

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy F23 5G

كشفت تسريبات جديدة عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy F23 5G، المقرر إطلاقه من شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق تصنيع الهواتف الذكية خلال الساعات القادمة في الهند.

 ومن المقرر أن تطرح الشركة الهاتف الجديد في الأسواق العالمية مع منتصف شهر مارس الجاري 2022، وسط منافسة قوية بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

أشار موقع “Gizmochina” أن هاتف سامسونج الجديد سوف يأتي بشاشة كبيرة بـقياس 6.63 بوصة، ودقة x1,600 700، مع جودة + HD

ووفقا للموقع فإن شاشة الهاتف الجديد من نوع AMOLED Infinity-U، ويبلغ معدل التحديث نحو 120 هرتز في الثانية.. كما يتميز إصدار سامسونج الجديد بمستشعر للبصمة تحت الشاشة وهو مثبت على جانب الهاتف.

 

يدعم هاتف سامسونج Galaxy F23 5G تقنية الجيل الخامس للاتصالات فايف جي، كما حرصت شركة سامسونج على طرحه بذاكرة عشوائية 6،4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت.
بحسب التسريبات الجديدة يبدأ سعر الهاتف الجديد لشركة سامسونج بحوالي 195 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل بالمصري نحو 3 آلاف جنيه.

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