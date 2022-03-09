أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

استقبل أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، في مقر الأمانة العامة اليوم 8 فبراير 2022 .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق من أجل توفير ظروف مواتية لنجاح القمة العربية القادمة والتي ستعقد في الجزائر .

وأوضح المصدر أن الأمين العام استعرض كذلك مع الوزير لعمامرة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية خاصة في خضم التوترات وحالة الاستقطاب التي تشهدها العلاقات الدولية في الوقت الراهن.

أضاف المصدر أن العمامرة، الذي يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية (157) يوم 9 مارس 2022، بحث مع الأمين العام أيضاً أهم البنود التي سيتم مناقشتها في الاجتماع .