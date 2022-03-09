القاهرة تستضيف أول حدث إفريقي لزيت الزيتون التونسي

تستقبل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABAبرئاسة الدكتور يسري الشرقاوي في الفترة ما بين 12-15 مارس الجاري وفدا من صفوة وكبار منتجي ومصدري زيت الزيتون التونسي من أصحاب الخبرات والتاريخ الدولي الممتد في هذا القطاع العام.

يأتي ذلك استمرارا لجهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA في بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الافريقية وفي مقدمتها الأشقاء التوانسة مع سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، وذلك فان الجمعية سوف

تأتي هذه الزيارة بإعداد وتنظيم وتنسيق جيد يقوده السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة وسوف يجري هذه الزيارة العديد من اللقاءات الثنائية بين منتجي الزيتون المصري وبين مصنعي ومستوردي الأغذية المميزة من الجانب المصري، كذلك كبار التجار والمستثمرين والمصدرين من الجانب التونسي في حضور التمثيل الحكومي لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنك الزراعي ونخبة من كبار رجال مجتمع الأعمال والاتحادات والجمعيات في البلدين.

ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة وخطة أعمال مكثفة مع كافة الدول الافريقية بهدف دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين الدول الافريقية بما يساهم في دعم الاقتصاد الافريقي.

وأشار الى أن هذا اللقاء تحديدا يستهدف الاطلاع العام على التجربة التونسية في إنتاج وتعبئة وتغليف زيت الزيتون وتواجده في الأسواق العالمية وكذلك بحث افاق التعاون الاستثماري المشترك بين المزارعين المصريين والمنتجين والمصدرين التوانسة والأفارقة وكيفية استغلال ذلك في التوجه للأسواق الافريقية وفتح أسواق جديدة في صورة تكاملية.

كما أن اللقاء يهدف خلق توأمة بين زيتون المائدة المصري ذو الإنتاج الوفير والجودة المرتفعة وزيت الزيتون التونسي المتقدم في الأسواق العالمية في رؤية جديدة تخلق التكامل لا التنافس في الأسواق الدولية.

وأكد الشرقاوي بأن مجال انتاج الزيتون في مصر للمائدة يحتل مركز متقدم و مجال انتاج زيت الزيتون في تونس يحتل مرتبة متميزة عالمية و بلغ حجم انتاج زيت الزيتون التونسي 6% من حجم انتاج زيت الزيتون العالمي وتخطت صادرات زيت الزيتون 850 مليون دولار سنوي، وبلغت نسبة المزارعين للزيتون بتونس أكثر من 60% من المنتجين في القطاع الفلاحي من مزارعي تونس.

وصرح الشرقاوي بأننا نستهدف دخول أسواق مشتركة داخل القارة بجانب الأسواق المتواجد فيها زيت الزيتون التونسي وفي مقدمتها حاليا أسواق عالمية مثل اسبانيا و إيطاليا وفرنسا بنسبة 62% وامريكا وكندا بنسبة 13% ثم تأتي النسبة الباقية لأسواق السعودية والامارات، و يساهم في نجاح ذلك ما أحرزته مصر من انتاج 750 ألف طن زيتون سنوي و30ألف طن زيت زيتون و تقوم بتصدير 6-7 الاف طن زيت زيتون فقط , بينما يصل حجم تصدير زيت الزيتون التونسي 240ألف طن سنوي ولديهم 1700معصرة بحالات وتقنيات متعددة ومختلفة و أكثر من 200 شركة قوية مصدره و متميزة ومصنف عالمي، و لتونس أكثر من 20ألف منتج تقريبا في الأسواق العالمية.

وتنطلق فاعليات يوم زيت الزيتون التونسي في مصر في 13 مارس 2022 ويشارك فيها وفد رفيع المستوى ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة و هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف الترحيب و القاء الضوء على كل ما تجريه مصر من إجراءات تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإجراءات الجمركية و اليات الرقابة بشأن يضمن استدامة وسهولة وتذليل العقبات بين البلدين.

واكد الشرقاوي حرص الجمعية علي فتح الباب واستقبال كافة المستثمرين في القطاع الزراعي من الاشقاء في دول القارة من التجار والمزارعين في المحاصيل المختلفة حتي يتم الاستفادة القصوى من المزايا النسبية والقيمة المضافة للأصناف المنتجة داخل القارة والحرص التام علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد القارة الامر الذي بات هاما في تفعيل التبادل التجاري البيني علي ارض الواقع مكملا لدور وتوجهات القيادة السياسية المصرية وما تجريه من دعم للعمل العربي والافريقي المشترك.