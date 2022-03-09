ننشر القائمة الكاملة لجوائز النقاد للدراما العربية ADCA

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية عن جوائز الدورة الأولى للأعمال الدرامية لعام 2021، بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2021 على مستوى الوطن العربي.

أولا جائزة خاصة من اللجنة الرسمية لجوائز النقاد للدراما العربية

قررت اللجنة الرسمية لجوائز النقاد للدراما العربية "ADCA" منح مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل"جائزة خاصة، تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة هامة في تاريخ مصر، وساهم في كشف العديد من الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي.

جاءت الجائزة الخاصة للمسلسل لأنه إلى جانب كشفه للحقائق، جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، إلى جانب إثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة.

ثانيا جوائز التقييم للأعمال المصرية

جائزة أفضل ممثل: محمد فراج - لعبة نيوتن

جائزة أفضل ممثلة: منى زكي - لعبة نيوتن

جائزة أفضل إخراج: تامر محسن - لعبة نيوتن

جائزة أفضل سيناريو: مها الوزير - لعبة نيوتن

جائزة أفضل مسلسل: لعبة نيوتن

جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي: أمينة خليل - خلي بالك من زيزي

جائزة أفضل ممثل دور كوميدي: هشام ماجد - اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

جائزة أفضل مسلسل كوميدي: موضوع عائلي (منصة شاهد)

جائزة أفضل ممثلة دور ثان: سوسن بدر - بين السما والأرض

جائزة أفضل ممثل دور ثان: فتحي عبد الوهاب - القاهرة كابول

جائزة أفضل وجه شاب ممثلة: مايان السيد - لعبة نيوتن

جائزة أفضل وجه شاب ممثل: أدهم الشرقاوي - لعبة نيوتن

جائزة أفضل طفل: سليم مصطفى - ليه لأ 2

جائزة أفضل تتر: كل الكلام حب - مدحت صالح - هجمة مرتدة

جائزة أفضل موسيقى تصويرية: تامر كروان - لعبة نيوتن

جائزة أفضل مدير تصوير: محمود يوسف - لعبة نيوتن

جائزة أفضل مونتاج: عماد ماهر - لعبة نيوتن

جائزة أفضل مهندس صوت: محمد الدالي - الاختيار2 (رجال الظل)

جائزة أفضل ديكور: أحمد جمال خليفة - لعبة نيوتن

جائزة أفضل أزياء: خالد عزام - لعبة نيوتن

جائزة أفضل مكياج: محمد عبد الحميد - القاهرة كابول

جائزة أفضل كوافير: محمد حافظ - القاهرة كابول

ثالثا جوائز التقييم للأعمال العربية

أفضل مسلسل غير مصري: مسلسل 2020

أفضل ممثل في عمل غير مصري: عابد فهد - شتي يا بيروت

أفضل ممثلة في عمل غير مصري: نادين نجيم - 2020