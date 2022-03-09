مدبولي: سلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان الأسبوع القادم بالمحافظات

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، توفير السلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان، بداية من الأسبوع القادم بالمحافظات.

و قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “دفع ثمن القمح للموردين فور التوريد ودون تأخير على الإطلاق.. وهناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تم تشكيل الحكومة بوجود رصيد إحتياطي لا يقل 3 إلى 6 أشهر فى السلع الرئيسي.

ووجه “مدبولي”، رسالة للمواطنين، قائلا: “لايوجد داعي لنكتنز ونخزن.. والدولة المصرية لديها فائض وإحتياطيات من السلع".

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمر بعدد كبير جدا من الأزمات منذ عام 2008، كدنا ننتهي من أزمة كورونا وبعدها حدثت أزمة التضخم واضطراب شديد للأسواق، ثم دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل العالم ونحن أمام موجات تضخم عالمية كبيرة”.