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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من يقترب منها يموت .. حكاية صخرة الشيطان الأسطورية في اليابان

صخرة الشيطان
صخرة الشيطان

الاعتقادات الأسطورية شائعة في جميع أنحاء العالم، الإيمان بالأمور الغريبة والأشياء الخارقة، ربما يكون حيوان أو حتى شجرة أو صخرة، وهو ما حدث مع المواطنين في اليابان بعد انشطار صخرة شهيرة هناك تسمى صخرة الشيطان، يعتقد الناس هناك بأنها خارقة، وأثارت جدلاً واسعاً .

وسائل الإعلام العالمية نشرت خبر انشطار صخرة الشيطان في اليابان إلى نصفين، وهو خبر أثار الذعر حيث أنها من المعتقدات الأسطورية، ويعتقد المواطنين هناك أن كل من يقترب من صخرة الشيطان يموت لا محالة . 

صخرة الشيطان

قصة صخرة الشيطان

تقع هذه الصخرة في محافظة توشيكي على مقربة من العاصمة طوكيو، وهذه الصخرة لها قصة يؤمن بها الناس هناك، حيث يعتقد المواطنون هناك أن هذه الصخرة البركانية تحتضن روح شريرة لشيطان على هيئة امرأة جميلة، يقال أنها كانت جزءاً من مؤامرة حاكها أمير حرب إقطاعي لأجل اغتيال الإمبراطور توبا الذي حكم البلد الآسيوي بين سنتي 1107 و1123، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة جارديان البريطانية .

هذه الصخرة بركانية وتم تداول العديد من التحذيرات عن هذه الصخرة، وانها ربما تحتوي على غازات سامة قاتلة . 

صخرة الشيطان

وبسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، أعلنت وسائل إعلام يابانية انشطار صخرة الشيطان الشهيرة إلى نصفين .

بعض الأشخاص زاروا المكان الذي تقع فيه صخرة الشيطان في توشيكي وفوجئوا بانشطار الصخرة إلى نصفين وهو ما زادهم خوفاً من الاقتراب منها ظناً منهم أن الأذى قد يلحق بهم من جراء الروح الشريرة التي يقال إنها موجودة في الموقع مكان تواجد الصخرة التي يعتقد البعض في اليابان أن الموت يتربص بكل من يحاول الاقتراب من هذا الحجر البركاني الغريب . 

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