اللواء محيي نوح: مصر تسير بأوراح شهدائها ورايتها لن تنكس أبدا.. فيديو

قال اللواء محيى نوح، أحد أبطال مجموعة 39 قتال مع الشهيد ابراهيم الرفاعي، إن الشهيد يدينا الطمأنينة والأمن والأمان، حتى تسير سفينة الوطن لبر الأمان.

وأضاف محيى نوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجة عظيمة بتكريم أهالى الشهداء وأعطى الرسائل الهامة بأن راية مصر لن تنكس أبدا".

وتابع محيى نوح، أن "الشهداء هم النبراس بتاعنا، والدراما اللى اتعملت رائعة لانها توضح ما قام به الشهداء من تضحيات عظيمة".

وأشار أحد أبطال مجموعة 39 قتال مع الشهيد ابراهيم الرفاعي إلى أنه أقول للأجيال الجديدة ان مصر تسير بأرواح شهدائها، وأبنائنا الذين يقاتلون في سيناء، احنا كنا أجدادكوا وابائكوا قدوة ليكوا وحافظوا على الأرض والعرض ومصر كلها تعتمد عليكوا"