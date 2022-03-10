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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورها ببدلة رقص في البحث عن علا.. هند صبري: أحترم مهنتي|صور

هند صبري ودينا
هند صبري ودينا

ردت الفنانة هند صبري على مشهد ظهورها ببدلة رقص خلال إحدى حلقات مسلسلها البحث عن علا .

وقالت هند صبري في لقاء مع برنامج ET بالعربي : "بعض الناس حاولوا تضخيم الانتقاد بشكل كبير، وكان واضحا أنه انتقاد غير بريء وهناك من يقف خلفه، لكن محاولتهم لم تنجح".

وأضافت : "لا أعتقد أن أي شخص شاهد المشهد تضايق منه أو من تلك الحلقة، وأنا عندي احترام شديد لمهنتي وللفن والرقص الشرقي والفنانة دينا التي صورت معنا المشهد، والفستان كان عاديا جدا، وأنا لا أحب الدخول في نقاشات لها علاقة بهذا الموضوع".

وظهرت هند صبري ببدلة الرقص في مشهد من الحلقة الرابعة من المسلسل، أثناء احتفال "علا" بعيد ميلادها الـ40، ولأن إحدى أمنياتها كانت الرقص الشرقي فاجأها أصدقاؤها بتواجد دينا في عيد الميلاد لترقص معها.


هند صبري تتحدث عن مني زكي :

تحدثت الفنانة هند صبرى مجددا عن دور منى زكى فى فيلم “أصحاب ولا أعز” وذلك خلال برنامج BMyGuest على اليوتيوب.

وقالت هند صبرى : “منى زكي ممثلة عظيمة وأراء الناس والشارع غير السوشيال ميديا، مش دة نبض الشارع الحقيقى”.

وأضافت هند صبرى : “السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، والسوشيال ميديا بتغش في رأي العام”.

كما تحدثت هند صبرى عن مسلسلها البحث عن علا ومسلسلها السابق “عايزة اتجوز” قائلة : “بعد عايزة اتجوز اختفت المصطلحات السخيفة عن تأخر الزواج ووضعت كتير من تجاربي الشخصية في مسلسل البحث عن علا".

وتعود الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور فى مسلسل البحث عن علا المكون من 6 حلقات ،  والتى سبق وقدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل  “البحث عن علا”، أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير  في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

هند صبري البحث عن علا ظهورها ببدلة رقص الفنانة هند صبري غير برئ

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