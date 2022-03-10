قرد مفترس يمسك بطائر ويقتله بوحشية في مقاطعة بريطانية| فيديو

كشفت لقطات مروعة لحظة تحول قرد إلى "كينج كونج"، عندما تسلق عمودًا يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا وأمسك بطائر عابر في السماء، قبل أن يقتله بوحشية ويأكله.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، وقع الحادث المروع في حديقة حيوان تشيستر، بمقاطعة شيشاير البريطانية ، يوم السبت ، 26 فبراير ، عندما شاهد الزوار قرد الكبوشي يمسك بطائر ضخم أثناء طيرانه ويسحله حتى الموت.

كانت بيك أدامسون ، البالغة من العمر 32 عامًا ، تستمتع بـ "يوم جميل بالخارج" في حديقة الحيوانات مع ابنها وشريكها السابق عندما رأت المشهد المروع لتبدأ في تصوير القرد المفترس وهو يهاجم الطائر المسكين.

ويوضح مقطع الفيديو القرد المخيف وهو يمسك فريسته من رأسه ويضربها بشكل متكرر بجانب عمود خشبي في سياجها، حتى أن قرد الكبوشي بدا وكأنه "يلعق الدم من أصابعه" عندما أصبح الطائر يعرج بعد الضرب المميت.