تقارير إنجليزية تعلن اقتراب تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ..تفاصيل

كشف تقرير إذاعي بريطاني عن قرب موافقة مجلس إدارة ليفربول علي تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب خلال الفترة المقبله عقب تردد.انباء عن خلاف بشأن بنود العقد.

واكدت الإذاعة الانجليزية أن ليفربول وافق علي تجديد عقد محمد صلاح مقابل ٤٥٠ الف جنيه استرليني أسبوعيا وفق ما طلبه نحن المنتخب.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد ١٩ هدفا

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الانجليزي خلال موسمين

تقارير إعلامية عن مصير هارى ماغواير مع مانشستر يونايتد : قد يرحل فى الصيف

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية مصير المدافع الدولي هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه.

وذكرت التقارير الإعلامية أن مستقبل المدافع الانجليزي الدولي هارى ماغواير رفقة فريق مانشستر يونايتد غير مضمون.

وافادت التقارير الإعلامية أن مستوى هارى ماغواير لا يقنع أحداً وتجريده من شارة القيادة في الصيف قد يدفعه للرحيل عن صفوف المان يونايتد.

كان هارى ماغواير نال غضب الجماهير فى عدة مباريات فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي وكان وراء بعض الأخطاء، أمام ساوثامبتون ثم أمام بيرنلي في لقطة الهدف وفى خسارة المان يونايتد أمام ليفربول بخماسية نظيفة الذي ارتكب خلالها أخطاء دفاعية بالجملة، تسببت في تكبد فريقه لخسارة مهينة.

وشارك ماغواير في أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وأصبح قائدا للفريق في يناير 2020 بفضل اختيار المدرب السابق أولي جونار سولشاير.

وانتقل هارى ماغواير من صفوف فريق ليستر سيتي إلى المان يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن كيفن دى بروين أحرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

ويحمل هدف دى بروين ضد مان يونايتد رقم 50 فى الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الثامن فى تاريخ مانشستر سيتي الذى يحقق هذا السجل التهديفي.

كما أصبح دي بروين رابع لاعب بلجيكي يسجل 50 هدف في البريميرليج بعد الثلاثى: هازارد ولوكاكو وبينتكي.

ونجح جادون سانشو في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وأضاف البلجيكي كيفن دى بروين الهدف الثانى لصالح مان سيتي ضد مان يونايتد بالدقيقة 28 من زمن المباراة.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 68 و90 من زمن الديربي.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للريدز.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الذى اقتحم المربع الذهبى بفوزه على واتفورد في نفس الجولة.