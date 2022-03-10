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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد لإدارة الزمالك: "هاتوا 20 مليون جنيه وأجدد"

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة أنه علم  بتفاصيل الساعات الأخيرة في ملف تجديد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك واستمراره مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.


وتابع. مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" : "طارق حامد وفي آخر جلسة له مع إدارة الزمالك طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل تجديد عقده مع الفريق.


طارق حامد أكد لإدارة الزمالك بأنه يحصل في الوقت الحالي على 15 مليون جنيه في الموسم ويرغب في زيادة عقده إلى 20 مليون جنيه نظير تجديد عقده مع الفريق.


وواصل: "الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك واعتبرت أن الرقم مغالاة فيه وهو ما تسبب في النهاية بتأجيل الملف لحين إشعار آخر.

 

اليوم... المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والوداد المغربي

تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم الخميس قبل مباراة الوداد المغربي في دورى أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي بحضور المدير الفني البرتغالي وأحد لاعبى الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

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