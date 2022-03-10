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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الممارسات السيئة للتجار الجشعين يدفع فاتورتها المواطن البسيط

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق

أعلنت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن غلاء الأسعار غير المبرر.

 

وطالبت “عبد العظيم” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” الحكومة بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، و إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها، لاسيما بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وشددت عضو صحة النواب على  عدم السماح لتلك الممارسات السيئة للتجار الجشعين، والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط.

ميرفت عبد العظيم لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى مصطفى مدبولي الأزمة الروسية الأوكرانية إحتكار السلع شهر رمضان

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