عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.


ويعقد موسيماني محاضرة للاعبين في الثانية ظهر اليوم قبل التحرك في الثانية والنصف لخوض المران الأول في جوهانسبرج؛ استعداداً لمباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتضم قائمة الفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا فريق صن داونز محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشاط للرياح وأجواء شتوية .. الأرصاد : انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.0% لشهر فبراير 2022

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس اثني عشر متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية

زيلينسكي: إخلاء 35 ألف مدني من المدن الأوكرانية خلال 24 ساعة

المالية: ارتفاع الإيرادات 13% يعكس قدرة الأنظمة المميكنة على حصر المجتمع الضريبى

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.. نصاب يواجه الحبس والغرامة

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. على أجندة اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مدبولي

رغم دعم رئيسهم لبوتين.. عشرات البيلاروسيين ينضمون للقوات الأوكرانية المقاتلة لروسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ