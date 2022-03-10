محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.



ويعقد موسيماني محاضرة للاعبين في الثانية ظهر اليوم قبل التحرك في الثانية والنصف لخوض المران الأول في جوهانسبرج؛ استعداداً لمباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.