أحمد عيد عبد الملك: فيريرا من صفوة المدربين في العالم.. وهذا الحكم كان يغضبني

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني العائد لتدريب الزمالك قبل أيام قليلة، من صفوة المدربين في العالم.



وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: " فيريرا أصلح مدير فني للزمالك في الوقت الحالي، نظرا للظروف التي يمر بها الفريق محليا وقاريا".



وأكمل محلل قناة ETC: "الحكم محمد فاروق كان أكثر حكم يغضبني ويضطهدني في الملعب، وتكشيرتي في الملعب تلقائية، وكنت لا أجد مبرر للابتسامة على أرض الملعب".



وتابع عبد الملك: "تعرضت للطرد في العديد من المرات بسبب الاعتراض ولم أتعرض للطرد بسبب تعمد إيذاء الخصم أو الخروج عن السلوك الرياضي، كان هناك انطباع عني أنى سريع الغضب ودائم الاعتراض وكان لذلك الانطباع انعكاس سلبي في قرارات الحكام ضدي".



وأتم تصريحاته: "سجلت هدفين في الزمالك ومثلهم في الأهلي، وغير صحيح أن أدائي كان ينخفض أمام القطبين، أنا مخلص للتي شيرت الذى أرتديه".