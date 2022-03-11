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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية وظيفية لتقوية عضلات الجسم .. فيديو

كوتش سارة، مسئولة
كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تمارين رياضية وظيفية لتقوية وتنشيط عضلات الجسم كله.

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب، وحرق الدهون كاملة.

ونوهت كوتش سارة على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي". 

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى  أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما".

تمارين رياضية برنامج صباح البلد صدى البلد الشد العضلي كوتش سارة

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