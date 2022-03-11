عبد السند يمامة: انتخابات رئاسة الوفد تجرى بشفافية كاملة

أبدى الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب، سعادته بمشهد انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022‪ ولقائه مع الناخبين ولجنة الإشراف على الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد، حيث وصف الدكتور عبد السند الانتخابات بأنها عرس ديمقراطي ونموذج فريد بين الأحزاب، مؤكدًا أن الانتخابات تجرى بشفافية كاملة وروح ديمقراطية مميزة.

وأشار الدكتور عبد السند إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات واللجنة القضائية تؤدي دورها على أكمل وجه، وأن إعلان النتيجة ستكون الفيصل بين المرشحين.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.