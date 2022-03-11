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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري مهنئة يسرا بعيد ميلادها: "هتفضلي أجمل ملهمة لينا يا سيفا"

صدى البلد

هنأت الفنانة عبير صبري، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت عبير صبري مهنئة يسرا من خلال صورتهما: “كل سنو وانتي طيبة يا أحلي سيفا.. كل الناس بتحبك وأنا بحبك أكتر من كل الناس ♥️.. هتفضلي أجمل ملهمة لينا في الفن والجمال والحب والإنسانية دايما”.

 

وتحتفل اليوم النجمة يسرا بعيد ميلادها ٦٧؛ حيث تعد أحد أهم النجوم على مدار السينما والدراما.

 

تتمتع النجمة يسرا بشعبية كبيرة في الوطن العربي؛ حيث عرفت بالكثير من الأعمال الناجحة وشكلت ثنائيا ناجحا مع الزعيم عادل إمام.


يسرا .. وطفولتها

اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم من مواليد مدينة القاهرة، عمها هو محمد نسيم ضابط المخابرات العامة المصرية الأسبق كما أنه عضو في تنظيم الضباط الأحرار، انفصل والديها وهي طفلة لذلك لم تكن حياتها سعيدة وكان والدها يعاملها بقسوة.


يسرا وبدايتها الفنية :

بدأت يسرا مسيرتها الفنية في فترة السبعينات وذلك عندما شاركت في فيلم “فتاة تبحث عن الحب” والذي تم عرضه في عام 1977، ثم شاركت في نفس العام في مسلسل “حكاية عريس وعروسة”، بدأت تتألق في العديد من الأدوار وتقدم الكثير من الشخصيات، وكانت أبرز أدوارها مع عادل إمام الذي قدمت معه أكثر من عمل فني ناجح من أهمها فيلم “جزيرة الشيطان”، فيلم “الإنس والجن” وغيرها، كما شاركت النجم الراحل أحمد زكي في أكثر من عمل أيضاً منها فيلم “الراعي والنساء”، فيلم “امرأة واحدة لا تكفي” وغيرها.

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