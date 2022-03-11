Culturama.. تفاصيل عروض البانوراما الحضارية لرواد المكتبة

تقدم مكتبة الإسكندرية عروض البانوراما الحضارية Culturama لرواد المكتبة؛ وهي مجموعة من العروض الخلاقة والجذابة التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية في العرض والتي قام بتطويرها مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULTNAT التابع لمكتبة الإسكندرية من خلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

تتكون قاعة Culturama من شاشة عرض ضخمة تبلغ 180 درجة بقطر 10 أمتار من خلال 9 شاشات على شكل شبه دائرة، وهي تعد وسيلة رائعة لتوصيل المعلومات لم يكن من الممكن عرضها قبل هذا بهذا النقاء والقوة على شاشات العرض التقليدية.

يقدم عرض البانوراما الحضارية التراث المصري منذ 5000 عام وحتى يومنا هذا بالاعتماد على الوسائط المتعددة، كما يلقي الضوء على التراث المصري القديم والتراث القبطي والتراث الإسلامي ويعرض نماذج لكلٍ منها.

هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، من خلال خريطة تفاعلية توضح تراث المدينة العظيم، وتقدم هذه العروض مجاناً لمدة 15-20 دقيقة جميع ايام الاسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.