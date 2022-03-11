مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالغربية

شهد الطريق الفرعي"زفتى _ طنطا" بمحافظة الغربية مساء اليوم مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة بعد مدخل المنشأة الكبري وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى السنطة المركزي .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد يفيد وقوع حادث تصادم بطريق زفتى- طنطا مما تسبب مصرع شخص وإصابة آخر ونقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى السنطة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.