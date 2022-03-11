مفتى الجمهورية يكشف حكم الطلاق عبر رسائل الفيس بوك والواتس آب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم الطلاق الإلكتروني مثل إرسال رسالة الطلاق عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مثل الفيس بوك والواتس آب.



وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، الطلاق بالرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعى يحتاج إلى التحقق من الزوج أولا، لان الطلاق فى هذه الحالة لا يقع مجردا.

وأضاف علام قائلا:" عند كتابة كلمة الطلاق فى رسالة يجب التحقيق مع الزوج ".

شوقي علام: الفضاء الإلكتروني يتم استخدامه سلبيا



ولفت أن الفضاء الإلكتروني ومنه تطبيقات التواصل الإجتماعى يتم استخدامها سلبي

ا، بالرغم من أنه يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علام أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، وليس له حكم شرعى سواء بالجواز أو بالمنع، ولكن الحكم الشرعي يكون على طريقة الإستخدام نفسها.

علام يوجه نصائح لمستخدمي مواقع التواصل

وجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عدة نصائح إلى الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني.

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، ضرورة التحري وعدم المساهمة فى تناقل الشائعات، أو نشر المعلومات والأخبار، دون التأكد منها.

وقال مفتى الجمهورية، أنه يجب معرفة مدى أثر ما يتم كتابته ونقله عبر وسائل التواصل الإجتماعى على الناس والمجتمع، ويجب أن يشعر الجميع بمسئولية ما يكتبه.