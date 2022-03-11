مفتى الجمهورية يوجه نصائح إلى مستخدمي وسائل التواصل

وجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عدة نصائح إلى الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني.

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، ضرورة التحري وعدم المساهمة فى تناقل الشائعات، أو نشر المعلومات والأخبار، دون التأكد منها.

وقال مفتى الجمهورية، أنه يجب معرفة مدى أثر ما يتم كتابته ونقله عبر وسائل التواصل الإجتماعى على الناس والمجتمع، ويجب أن يشعر الجميع بمسئولية ما يكتبه.

الفضاء الإلكتروني

ولفت أن الفضاء الإلكتروني ومنه تطبيقات التواصل الإجتماعى يتم استخدامها سلبيا، بالرغم من أنه يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علام أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، وليس له حكم شرعى سواء بالجواز أو بالمنع، ولكن الحكم الشرعي يكون على طريقة الإستخدام نفسها.