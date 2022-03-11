حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق في عزف مقطوعة.. فيديو

تألقت العازفة الصغيرة مريم ابو زهره، حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، بعزف مقطوعة، خلال برنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن قاعة الموسيقي فى العاصمة الإدارية هي تقريبا أول قاعة موسيقية يتم بنائها فى مصر مخصصة خصيصا لتقديم الحفلات الأوركسترالية والموسيقي التي تعتمد فقط على الصوت الطبيعي البحت بدون تدخل اى اجهزة كهربائية أو ميكرفونات.

وأضاف أنه تم بناء القاعة وتصميمها لتعكس الصوت بشكل طبيعي جدا وبدون أى تدخل من أى اجهزة وتصل للجمهور من الصف الأول إلى الأخير.

وتابع ان تلك القاعة تحتوي تقريبا على 1200 كرسي، ولكن تصميمها ليس بصغير، ولكن الصوت يصل جيدا لأى شخص موجود بها، مما تعكس عبقرية التصميم الذى يوجد بها من ناحية الصوتيات والخشب المستخدم، لافتا إلى أنها لاتقارن بأى قاعة أخرى.