إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

في حادثة غريبة هزت جميع أنحاء الهند، قان شاب يائس بمحاولة انتحار من فوق سطح قطار متحرك بعدما تسلق إحدى العربات، ولكن عمر جديد انكتب له عندما هرع عمال السكة الحديد لإنقاذه.

أشادت وزارة السكك الحديدية في الهند عبر حسابها الرسمي على تويتر برد الفعل الضجاع من عمال التذاكر على القطار بمجرد رؤية الشاب يصعد إلى سطح العربة للانتحار فسارعوا لإقاذه ونقله إلى مستشفى قريب.

يظهر عمال السكك الحديدية في المقطع الذي تبلغ مدته 29 ثانية بسترات بيضاء يحاولون إنقاذ الشاب باستخدام حقيبة حبال يتسلقون بها القطار من أجل الوصول إليه.

ربط عامل تذاكر شجاع قطعة من القماش حول الشاب قبل أن يسحبه إلى مكان آمن وينزله من فوق غربة القطار إلى الرصيف قبل نقله إلى المستشفى.

وبينما كان الشاب فاقدًا للوعي على الرصيف، هرع ركاب آخرون وضابط شرطة مع موظفي السكك الحديدية إلى المكان للاطمئنان على الشاب.