عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

صدى البلد

في حادثة غريبة هزت جميع أنحاء الهند، قان شاب يائس بمحاولة انتحار من فوق سطح قطار متحرك بعدما تسلق إحدى العربات، ولكن عمر جديد انكتب له عندما هرع عمال السكة الحديد لإنقاذه.

 

أشادت وزارة السكك الحديدية في الهند عبر حسابها الرسمي على تويتر برد الفعل الضجاع من عمال التذاكر على القطار بمجرد رؤية الشاب يصعد إلى سطح العربة للانتحار فسارعوا لإقاذه ونقله إلى مستشفى قريب.

 

يظهر عمال السكك الحديدية في المقطع الذي تبلغ مدته 29 ثانية بسترات بيضاء يحاولون إنقاذ الشاب باستخدام حقيبة حبال يتسلقون بها القطار من أجل الوصول إليه.

 

ربط عامل تذاكر شجاع قطعة من القماش حول الشاب قبل أن يسحبه إلى مكان آمن وينزله من فوق غربة القطار إلى الرصيف قبل نقله إلى المستشفى.

 

وبينما كان الشاب فاقدًا للوعي على الرصيف، هرع ركاب آخرون وضابط شرطة مع موظفي السكك الحديدية إلى المكان للاطمئنان على الشاب.

 

قطار الهند لحظة انقاذ السكك الحديدية الإنتحار محاولة انتحار سكة الحديد انحاء الهند موظفي السكك الحديدية إنقاذ شاب حاول الانتحار حادث اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

أمير مرتضى: الزمالك مش محتاج بنشرقي فنيا وطارق حامد بيعتذر بشياكة.. فيديو

موضوعات متعلقة

لن تصدق حجمها.. شاهد أطول سيارة في العالم تحطم الرقم القياسي|صور

رعب.. طفلة تلعب بـ ثعبان خطير دون خوف |فيديو

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

مزارع بهاواي يحصد أضخم ثمرة قلقاس في العالم.. يمكنها إطعام 180 شخصا

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

سعر الذهب اليوم السبت 12- 3- 2022

من ترك صيام رمضان بلا عذر.. ضوابط شرعية يغفلها كثيرون

أثرياء ومسئولين .. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

ماركا: مبابي سيوقع لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو سنويا

أمير مرتضى: الزمالك مش محتاج بنشرقي فنيا وطارق حامد بيعتذر بشياكة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

مشهد مرعب.. تكدس أكياس الجثث حول مصابي كورونا بمستشفيات هونج كونج

لن تصدق حجمها.. شاهد أطول سيارة في العالم تحطم الرقم القياسي|صور

فيديو

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ