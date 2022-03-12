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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا .. الأمم المتحدة : لا دليل على امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل 8 عناصر من داعش بعمليات متفرقة في العراق
مصر تدين استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول
محمد بن زايد: الإمارات تدعم كل ما يصب في مصلحة السودانيين
إيران: لا موعد محددا لاستئناف المحادثات النووية
روسيا تعتزم تزويد بيلاروس بأسلحة متطورة
الأمم المتحدة: لا دليل على امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الخارجية المصرية أعربت، أمس عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن السلطات الأمنية في العراق أعلنت أمس مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات متفرقة في عدة محافظات.

وقالت "الأنباء" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أكد دعم دولة الإمارات لكل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني ويحقق تطلعاته، وذلك خلال استقباله الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشارت "الوطن" إلى أن مستشار  فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي أكد أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والقوى الدولية. وأضاف أن "إيران لم تقدم أي مطالب أكثر مما جاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015"، لافتاً إلى أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكثر حزماً بشأن مطالب إيران في المفاوضات من سلفه حسن روحاني".

إيران: لا موعد محدد لاستئناف المحادثات النووية

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دوليًا، أفادت "القبس" بأن زعيمي روسيا وبيلاروس اتفقا أمس الجمعة على أن تزود موسكو جارتها الصغيرة بأحدث العتاد العسكري في المستقبل القريب. وأضافت أن الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو اتفقا خلال اجتماعهما في الكرملين على اتخاذ خطوات مشتركة من أجل الدعم المتبادل في وجه العقوبات الغربية بما في ذلك ما يتعلق بأسعار الطاقة.

ونقلت "الراي" عن الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قولها خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، أمس، إنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن وحلفاؤها روسيا بنشر هذا الادعاء غير المؤكد كمقدمة محتملة لشن هجمات بيولوجية أو كيماوية

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مساء الجمعة، حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بروسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي، مضيفة أن "العقوبات الجديدة شملت أيضًا مسؤولين بالكرملين وعددًا من الأثرياء الروس وعائلاتهم لتورطهم في دعم الحرب على أوكرانيا".

وأشارت إلى "فرض عقوبات أيضا على 10 أفراد من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي) الروسي، لافتة إلى أن "عدد نواب مجلس الدوما الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم 12 شخصا، من بينهم فياتشيسلاف فولودين العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي".

 

 

 

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