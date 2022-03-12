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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية : عودة الأجواء الشتوية على مدار الأسبوع الحالي والصغرى 9 مئوية | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض الطقس بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، موضحا :" البلاد تشهد عودة للأجواء الشتوية خلال الأسبوع الحالي".

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " اكستر نيوز " ، أن درجة الحرارة اليوم تسجل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، و محافظات الوجه البحري ، متابعا :  "درجة الحرارة الصغرى تنخفض بشكل ملحوظ وتصل لـ 9 درجات مئوية ".

وتابع : استمرار للطقس البارد حتى نهاية الأسبوع ، وهناك فرض لسقوط الأمطار نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق، من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدناه في الأيام السابقة، حيث انخفضت مرة أخرى، وبلغت الانخفاض ذروته امس الجمعة، واليوم السبت، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 17 و 16 درجة مئوية، وتصل في فترات الليل إلى 9 درجات.

ليس من المعتاد في هذا الوقت من العام، أن تشهد البلاد برودة الطقس التي نعيشها هذه الأيام، إلا أننا نتعرض لتأثير رياح قادمة من أوروبا ومنخفض جوي، يؤدي إلى تكون السحب خلال فترة النهار، ما يسبب غياب لأشعة الشمس.
 

الأرصاد الجوية توك شو الشتاء امطار محمود شاهين

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