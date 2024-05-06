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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على قريتين في شرق وشمال شرق أوكرانيا.


أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيستك  أو الشعبية، وبلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن : "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكد البيان أنه : "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة للعمليات النشطة، من تحرير بلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف".

وأردف البيان: "بعد تحسين الوضع على طول خط المواجهة، استهدفت القوات الروسية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، ونوفوسادوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن القوات الروسية "صدت 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو، وأوتشيرتينو، ونيتايلوفو، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 370 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة و20 مركبة، بالإضافة إلى مدفع من طراز "دي-30"

ومضى البيان، بالقول: "تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية".

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