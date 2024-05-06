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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستعد لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء..غدا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية، لاستقبال طلبات التصالح اعتباراً من الغد الثلاثاء 7 مايو وفقاُ للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة، أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلاً عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـــ 47 مركز مصغر اضافيين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والإشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيراً علي المواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لتقديم طلباتهم للتصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلي انه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة

· سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع

· شهادة بيانات العقار /جهة الولاية

· التعديل علي القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار

· التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها

· استقبال طلبات التظلمات.

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