متحدث الصحة: الدولة بذلت جهودا جبارة لمواجهة وباء كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، انه من اليوم الأول لوباء كورونا، كان هناك توجيهات للحفاظ على المواطن المصري في صحته وحياته ومصادر دخله بدون جور مصلحة على الأخرى، من خلال توفير مستشفيات العزل أو توفير الكاشف للكشف وبعض القرارات الصارمه التي تمنع الانتقال مواطنين من محافظات لأخرى والسر في النجاح هو تحقيق هذا التوازن .

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه تم إنشاء اللجنه العليا لقيادة الأزمة وهى تضم كل الجهات الفعالة في هذا الملف ولم تكن جهة واحدة تدير الأزمة وهناك تعاون وتضافر للجهود بين جميع الوزارات للحفاظ على الإنسان المصري صحيا وماديا ومعيشيا .

وأوضح أن الدولة كانت تسارع في توفير الادوية واللقاحات الخاصة بالفيروس، مع التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي في المستشفيات وكذالك توجيهات الرئيس السيسي بتوفير ١٠٠ مليار جنية لتجاوز الأزمة و في كل موجه من الموجات كان يتم توفير مليار جنية ليند وحيد فقط وهو الادوية والواقيات وهى منظومة نجاح قائمة تكامل وتعاون وتخطيط سليم الحفاظ على الإنسان المصري.