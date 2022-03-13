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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال استقباله مُنسق الأمم المتحدة..

العناني: نستهدف تعزيز التعاون مع منظمات دولية لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، إلينا بنوفا (Elena Panova) المُنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مجال السياحة والآثار.

وقد شارك في حضور اللقاء  جيرمي هوبكينز (Jeremy Hopkins) المُنسق العام لصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف (UNICEF) في مصر، وحضر من الوزارة الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالضيوف، مثمناً على العلاقات القوية التى تربط بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تؤكدها أوجه التعاون المختلفة بينهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنظمات الدولية التابعة لها والتي من بينها منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو.

وقد شهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية للعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر، وكذلك المتعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر مع السائحين من خلال التدريب ورفع الوعي السياحي والأثري لهم وتنمية قدراتهم. 

وأكد الدكتور خالد العناني على أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة حيث أنه يعتبر أحد أهم مقومات السياحة فى مصر. 

وأشار إلى أنه سيكون المحور الرئيسي الذي سوف يتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والتي سوف تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري، وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ٢٠٣٠ وخاصة تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية العنصر البشري ورفع الوعى السياحى والأثرى لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والأطفال، وكذلك دمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية.  

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة والبيئية ورفع الوعي بهما خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».  

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد استقبل المنسق العام لمنظمة الأمم المتحدة فور توليها مهام منصبها في يونيو الماضي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

 

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار الم نسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر UNICEF

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