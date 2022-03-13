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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طمعان في الفيلا..تفاصيل القبض علي دجال حلوان بعد ابتزاز سيدة ومحاولة اغتصابها

دجال حلوان ارشيفيه
دجال حلوان ارشيفيه

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي دجال حاول الاعتداء جنسيا علي سيدة وقتلها عقب ابتزازها للاستيلاء علي فيلا تملكها وعندما هددته بالابلاغ عنه هرب.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شخص أدلت بأوصافه وبياناته ومقيم بمنطقة أطلس، بدائرة القسم لقيامه بأعمال سحر وتغيبها عن العقل ومحاولة الاعتداء عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع علي عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

وقررت السيدة في بلاغها أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب

الاعتداء جنسيا شرطة حلوان أعمال سحر سفلية اخبار حلوان اخبار الحوادث

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