تعليم الشيوخ: معظم الجامعات تعاني من عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس

قال النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ في كلمة له بالجلسة العامة، لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس إن ملف ضمان الجودة من أهم الموضوعات التي تهم البلد وإنشاء هيئة قومية للجودة والاعتماد الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار البدرى إلي أن أهم شيء في التعليم هو المنتج نفسه، مشيرا إلى أن معظم الجامعات تعاني من مسألة عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس" ، مشيرا إلي أن هناك غياب معايير الالتحاق بالجامعة غير المجموع الكلي في الثانوية".

وقال "البدري" هناك جامعات في الخارج تختار الطلبة بعيدا عن المجموع، مضيفا :" لابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة التعليم للخروج من معايير المجموع الكلي، حيث أن هناك كثير من الطلبة يدرسون في كليات غير مقتنعين بها ولكن بسبب العملية التعليمية".

وشدد علي أهمية تطوير المحتوى بحيث يتناسب مع التطوير و يتواكب مع الذكاء الاصطناعي".