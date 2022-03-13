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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل 180 من المرتزقة الأجانب بمراكز التدريب الأوكرانية

الحرب في اوكرانيا
الحرب في اوكرانيا

حذرت موسكو مرارًا الدول الأجنبية من السماح لمواطنيها بالسفر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية هناك.

 

 صرح الكرملين أن أي شخص يطلق النار على القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيعتبر هدفًا صحيحًا.


قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب قتلوا في ضربات دقيقة نفذتها روسيا ضد مراكز تدريب أوكرانية تقع في مجمع يافوروفسكي العسكري وبالقرب من مستوطنة ستاريتشي.


وأوضح أن هذه المراكز كانت تستخدم لتدريب وتنظيم المرتزقة الأجانب لمحاربة القوات الروسية في شرق أوكرانيا ، وكذلك لتخزين الأسلحة التي ترسلها الدول الأجنبية إلى البلاد.

 


وصرح كوناشينكوف: "سنواصل استهداف المرتزقة الأجانب الذين يصلون إلى أراضي أوكرانيا".


بالإضافة إلى ذلك ، دمرت القوات الجوية والدفاعات الجوية الروسية العديد من الطائرات الأوكرانية ، بما في ذلك طائرة هجومية من طراز Su-24 (اسم تعريف الناتو: Fencer) و 11 طائرة جوية بدون طيار، اثنتان منهما كانتا تركية الصنع من طراز Bayraktar TB-2 للهجوم والاستطلاع.

الناتو روسيا الدفاع الروسية القوات الروسية مراكز تدريب وزارة الدفاع الروسية

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