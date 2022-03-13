القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2022

أقيم الليلة حفل توزيع جوائز البافتا لأبرز الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقاعة رويال الملكية وبحضور نجوم الفن العالمي.
ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة.
واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.
وتوافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.
وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.
وحصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج.
ولم يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهائه.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز البافتا
أفضل فيلم
THE POWER OF THE DOG
أفضل ممثل
ويل سميث
أفضل إخراج
جين كامبيون
أفضل ممثلة
جوانا سكانلان
أفضل فيلم رسوم متحركة
ENCANTO
أفضل تصميم إنتاج
DUNE
أفضل فيلم وثائقي
SUMMER OF SOUL
أفضل سيناريو أصلي
LICORICE PIZZA
أفضل سيناريو مقتبس
CODA
أفضل ممثل مساعد
تروي كوتسور
أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية
DRIVE MY CAR
أفضل تصميم ملابس
CRUELLA
أفضل ممثلة صاعدة
ليشانا لينش
أفضل كاستينج
WEST SIDE STORY
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
THE EYES OF TAMMY FAYE
أفضل موسيقى أصلية
DUNE
أفضل صوت
DUNE
أفضل مونتاج
NO TIME TO DIE
أفضل تصوير سينمائي
DUNE
أفضل مؤثرات بصرية
DUNE