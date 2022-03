القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2022

أقيم الليلة حفل توزيع جوائز البافتا لأبرز الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقاعة رويال الملكية وبحضور نجوم الفن العالمي.

ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة.

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وتوافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

وحصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج.

ولم يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهائه.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز البافتا

أفضل فيلم

THE POWER OF THE DOG

أفضل ممثل

ويل سميث

أفضل إخراج

جين كامبيون

أفضل ممثلة

جوانا سكانلان

أفضل فيلم رسوم متحركة

ENCANTO

أفضل تصميم إنتاج

DUNE

أفضل فيلم وثائقي

SUMMER OF SOUL

أفضل سيناريو أصلي

LICORICE PIZZA

أفضل سيناريو مقتبس

CODA

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

DRIVE MY CAR

أفضل تصميم ملابس

CRUELLA

أفضل ممثلة صاعدة

ليشانا لينش

أفضل كاستينج

WEST SIDE STORY

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

THE EYES OF TAMMY FAYE

أفضل موسيقى أصلية

DUNE

أفضل صوت

DUNE

أفضل مونتاج

NO TIME TO DIE

أفضل تصوير سينمائي

DUNE

أفضل مؤثرات بصرية

DUNE