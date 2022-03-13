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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2022

جوائز البافتا
جوائز البافتا

أقيم الليلة حفل توزيع جوائز البافتا لأبرز الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقاعة رويال الملكية وبحضور نجوم الفن العالمي. 

ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة. 

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وتوافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

وحصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج. 

ولم يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهائه.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز البافتا

أفضل فيلم 

THE POWER OF THE DOG

أفضل ممثل 

ويل سميث 

أفضل إخراج 

جين كامبيون 

أفضل ممثلة 

جوانا سكانلان

أفضل فيلم رسوم متحركة 

ENCANTO

أفضل تصميم إنتاج 

DUNE

أفضل فيلم وثائقي 

SUMMER OF SOUL

أفضل سيناريو أصلي 

LICORICE PIZZA

أفضل سيناريو مقتبس

CODA

أفضل ممثل مساعد 

تروي كوتسور 

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية 

DRIVE MY CAR

أفضل تصميم ملابس 

CRUELLA

أفضل ممثلة صاعدة 

ليشانا لينش

أفضل كاستينج 

WEST SIDE STORY

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

THE EYES OF TAMMY FAYE

أفضل موسيقى أصلية 

DUNE

أفضل صوت 

DUNE

أفضل مونتاج 

NO TIME TO DIE

أفضل تصوير سينمائي 

DUNE

أفضل مؤثرات بصرية 

DUNE

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