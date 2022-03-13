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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة .. ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

انخفاض في درجات
انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إننا مازلنا نمر بطقس الشتاء، حيث أن هناك بعض المواطنين بدأوا يتوقعوا بداية فصل الربيع خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً لما كنا نمر به من ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن هذا خطأ.

أضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والذي يستمر بالفعل حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن هذه الكتل الهوائية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح ولكن ليست محملة بالرمال والأتربة، بل تعمل على زيادة الشعور بالبرودة على كافة محافظات الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية حتى جنوب الصعيد.

الأرصاد درجات الحرارة الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد بهيئة الأرصاد

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