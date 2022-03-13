شريفة شريف: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر مستعدة لاستيعاب أي صدمة.. فيديو

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن الحكومة المصرية ترفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأضافت "شريفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كانت هناك حزمة من القرارات والإجراءات خلال السنوات الماضية، وهي التي ساعدت الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات".

وأشارت إلى أن "تداعيات أزمة جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد المصري قوي"، مضيفه: "حزمة القرارات جعلت مصر مستعدة لاستيعاب أي صدمة بسهولة كبيرة".

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط،: "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة منوط به رفع الوعي والتدريب وبناء القدرات البشرية"، لافته إلى أننا: "نعيش حاليا صدمات ومصر ليست بمعزل عن العالم".