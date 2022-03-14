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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. فوائد صحية لعسل مانوكا.. وكيفية تقشير الركب والأكواع بوصفات طبيعية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

فوائد صحية لعسل مانوكا لصحتك

فوائد صحية لعسل مانوكا لصحتك فهوغني بالخصائص المضادة للبكتيريا التي تميزه عن العسل التقليدي وهو غني أيضًا بمضادات الفيروسات والالتهابات ومضادات الأكسدة إليك الفوائد الصحية لعسل مونيكا وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.   Health

العقم أحدها.. خبيرة تغذية: المشمش المجفف يعالج أمراض كثيرة لدى الإنسان

قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد المشمش المجفف.

كيفية تقشير الركب والأكواع بوصفات طبيعية

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الوصفات لتقشير الأماكن الداكنة في الجسم من الركب والأكواع. إليككيفية تقشير الركب والأكواع

5 فوائد صحية لتناول البروكلى لصحتك

فوائد صحية لتناول البروكلى لصحتك فهو يحارب العديد من الأمراض أبرزها محاربة السرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم إليك ابرز فوائده وفقا لموقع برايت سايد.

موقع “صدى البلد” صدى البلد الأخبار الهامة المرأة والصحة التقرير

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