رامي عياش ضيف الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة ..غداً

يحل الفنان رامي عياش ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، غداً الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساءً

وعبر رامي عياش عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريده له على موقع تويتر "نتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".

كانت إسعاد يونس قد التقت مؤخرا بمحمد صلاح في حلقة خاصة تم تصويرها في انجلترا منذ عدة اشهر، وتحدثت معه في مختلف الموضوعات الإنسانية منذ رحلة كفاحه في مصر إلي احترافه في الخارج

وتحدثت معه عن علاقته بزوجته وبناته وصرح صلاح خلال حواره مع إسعاد يونس أنه يدعم زوجته دائما ويشجعها على افتتاح مشروع خاص بها

يذكر أن رامي عياش طرح مؤخرا أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت لي" احتفالا بعيد الحب، تم تصوير الفيديو كليب باللونين الأبيض والأسود ليتناسب مع طبيعة الأغنية الرومانسية.